Bologna, Sabatini: "Attendiamo la decisione di Ibrahimovic"

Non solo Milan, il Bologna si conferma forte su Zlatan Ibrahimovic: "C'è un rapporto personale tra lui e Mihajlovic, la società farà qualcosa se ci sarà la possibilità - le parole di Walter Sabatini -. È un loro rapporto esclusivo e attendiamo le decisioni del giocatore". Il dg rossoblù, a margine del Social Football Summit, non esclude però una tera ipotesi: "Ibra ha preso tempo per valutare, anche in ottica ritiro".