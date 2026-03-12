La guerra blocca Mancini: non c'è una data per il ritorno all'Al Sadd

12 Mar 2026 - 17:44
© afp

© afp

La guerra irrompe nella vita di Roberto Mancini e dell'Al Sadd. L'ex ct non potrà tornare in Qatar fino a data da destinarsi. Questo quanto comunicato in una nota congiunta diffusa sui profili social dall'ex ct e dal club di Doha: "In base a un coordinamento precedente tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato pianificato che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a rientrare.

Di conseguenza, Sergio Alegre guiderà la squadra nella partita di domani contro Umm Salal, mentre continuerà il coordinamento per il ritorno dell’allenatore alla prima opportunità disponibile".

videovideo
mancini
al saad
guerra
qatar

Ultimi video

01:30
Tra Conference e serie A

Tra Conference e serie A

00:25
MCH BARTESAGHI MILAN STORE 12/3 MCH

L'abbraccio dei tifosi a Bartesaghi al Milan Store

01:05
DICH CUESTA PRE TORINO DICH

Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"

01:27
L'Iran e il Mondiale

L'Iran e il Mondiale

03:40
Champions League, chi è favorito per i quarti?

Champions League, chi è favorito per i quarti?

01:13
Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

02:21
Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

02:58
Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

02:02
"Dum Dum" sta tornando

Sos Dumfries: l'Inter ha bisogno di lui

01:32
Il Milan per la volata

Il Milan per la volata: come si può accorciare sull'Inter

01:51
Maldini contro il Milan

Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

01:51
Juve, cercasi portiere

Juve, cercasi portiere: Vicario tra i pali del futuro

01:31
La Juve pensa a Lewa

La Juve pensa a Lewandowski!

01:43
Dimenticare il Bayern

Dimenticare il Bayern

01:30
Tra Conference e serie A

Tra Conference e serie A

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:19
Bayern, nessuna ulteriore squalifica per Olise e Kimmich
19:01
Juve, fiocco azzurro a casa Zhegrova: è nato Mars
18:40
Lazio: Cataldi out col Milan, Romagnoli e Basic sperano
17:55
Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Roma: Italiano con Pobega, c'è Rensch
17:52
Atalanta, Palladino recupera Ederson per l'Inter. Ancora in dubbio Raspadori