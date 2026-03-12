La guerra blocca Mancini: non c'è una data per il ritorno all'Al Sadd

La guerra irrompe nella vita di Roberto Mancini e dell'Al Sadd. L'ex ct non potrà tornare in Qatar fino a data da destinarsi. Questo quanto comunicato in una nota congiunta diffusa sui profili social dall'ex ct e dal club di Doha: "In base a un coordinamento precedente tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato pianificato che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a rientrare.