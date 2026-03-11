PODCAST

'Alino' Diamanti: "In Italia il talento c'è ma chi lo fa crescere? Sono sempre stato un capitano vero"

L'ex giocatore del Bologna e della Nazionale protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks', il podcast realizzato da Macron Media House

11 Mar 2026 - 16:47

"In Italia il talento c'è ancora. Ma ai giovani devi dare i principi importanti. Chiediamoci se ci sono ancora allenatori disposti a investire il proprio tempo per far crescere questo talento. Chi insegna a questi ragazzi a stare al mondo?". Sono le domande che si pone Alessandro 'Alino' Diamanti, protagonista del nuovo episodio di 'Campus Talks', il podcast realizzato da Macron Media House che ospita conversazioni con protagonisti del mondo dello sport, della cultura, dell’impresa e della società. L'ex Bologna e nazionale azzurro, ora allenatore, rivive i suoi inizi, l'arrivo in Serie A a 23 anni e ripercorre alcuni dei momenti più significativi della propria carriera, oltre a condividere riflessioni sul calcio contemporaneo e sul valore dello sport come strumento di crescita personale. "Io sono l'esempio che il talento non basta. La mia passione era il calcio ma io mi fuori mi divertivo. Mai fatto niente per soldi. Io ho fatto il capitano: esistono 5 tipi di capitano. Io sono sempre stato ingombrante come giocatore, anche nello spogliatoio, ma sono sempre stato un capitano vero". E a fine puntata ecco la maglia del Bologna stagione 2011-2012 che Diamanti indossava in Siena-Bologna, quando fece un gol incredibile su punizione.

