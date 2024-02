Bologna, Motta: "Champions? È troppo presto, continuiamo a lavorare"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù dopo il colpo nell'Olimpico biancoceleste: "Abbiamo vinto facendo il nostro gioco. Zirkzee è un leader"

Bologna, Zirkzee castiga la Lazio

































"Sono molto contento, oggi era una prova interessante per noi su un campo non facile, contro una buona squadra che è in un buon momento. Abbiamo vinto facendo il nostro calcio, rispettando il gioco, cercando di avere la palla anche a fine partita. Sicuramente ci siamo difesi bene, perché avevamo di fronte una squadra forte, però abbiamo giocato fino alla fine. È una vittoria importante e questo mi lascia molto soddisfatto, non abbiamo perso la nostra idea e la nostra identità fino a fine partita. I ragazzi sono stati fantastici e hanno ottenuto meritatamente la vittoria". Così il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in casa della Lazio.

L'uomo decisivo è stato ancora una volta Zirkzee: "Non posso paragonarlo a nessuno, lui è speciale, spero che continui così - ha proseguito - Gioca bene, si diverte in campo ma soprattutto lavora tantissimo. Dal primo giorno in ritiro è sempre il primo a trascinare anche i compagni, è diventato un leader di questo gruppo e il merito è tutto suo. Deve continuare così, noi dobbiamo aiutarlo a continuare su questa strada perché è quella giusta".

ZIRKZEE: "VOGLIAMO FAR SOGNARE I TIFOSI"

"Sono davvero contento per i nostri fan. È un momento straordinario, stiamo facendo cose molto belle. I tifosi sognano e vogliamo che continuino a farlo, noi dobbiamo pensare partita dopo partita". Così dopo il gol vittoria contro la Lazio Joshua Zirkzee, che ha esultato ancora facendo la mitragliatrice come Batistuta: "Lui era un grande attaccante, ma per me è solo un grande modo di festeggiare il gol". "Non ci stiamo concentrando sulla Champions League, pensiamo gara dopo gara e poi alla fine si tireranno le somme - ha aggiunto l'attaccante prima di esaltare Thiago Motta - Il miglior modo per festeggiare è stato un grande abbraccio con lui. Il segreto è lavorare duro durante la settimana".

