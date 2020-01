Bologna, Mihajlovic ricoverato per terapia post trapianto

Sinisa Mihajlovic è tornato in ospedale. Come riferisce il Policlinico Sant'Orsola di Bologna in una nota, il tecnico rossoblù stato ricoverato all'Istituto di Ematologia 'Seragnoli' per essere sottoposto a una terapia antivirale che può rendersi necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. Il personale sanitario ritiene che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri.