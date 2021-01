Bologna, Mihajlovic: "Se avessimo avuto Ibra sarebbe finita 3-0 per noi"

Dopo la sconfitta col Milan, Sinisa Mihajlovic ha analizzato la prestazione del Bologna. "Abbiamo creato 3-4 occasioni, ci abbiamo creduto fino alla fine. Donnarumma è stato bravo, non penso sia una sconfitta meritata - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Loro hanno segnato su due rigori, noi abbiamo fatto meglio". "Hanno avuto occasioni ma tutte su palle lunghe su Ibra e su seconde palle, noi tramite il gioco - ha aggiunto -. A parti invertite se c'era Ibra dalla nostra finiva 3-0 per noi". lapresse

"I ragazzi devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto, noi abbiamo la nostra identità - ha continuato Sinisa a proposito del clima in spogliatoio - La nostra prestazione la facciamo sempre, poi bisogna vedere se e' una prestazione e basta o una prestazione vincente. Dobbiamo lavorare sui dettagli, uno di questi e' la cattiveria sotto porta. Se tu hai in venti minuti 3 o 4 occasioni e non fai gol e' normale che una squadra forte alla prima occasione che capita poi ti punisce".