Bologna, Mihajlovic: "Juve? Spero che l'arbitro arbitrerà bene visti gli ultimi precedenti"

Il tecnico serbo in vista dei bianconeri: "Sulla carta non c'è partita, ma abbiamo visto il Milan ieri"

Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna chiuderanno al Dall'Ara contro la Juve e saranno arbitri della serrata lotta Champions. "L'arbitro sarà in campo, e mi auguro che arbitrerà bene, visti gli ultimi precedenti - ha spiegato l'allenatore serbo -. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, perché noi non ci giochiamo nulla e loro un posto in Europa. Ma abbiamo visto il Milan ieri: si parte da zero a zero, si vedrà il risultato alla fine". Getty Images

Proprio i rossoneri, in lotta con la Juve, si aspettano un regalo. "Nella vita non mi ha mai regalato niente nessuno: io non faccio regali, i regali li faccio a me, alla mia squadra". Miha dribbla le domande sul suo futuro: "Se parlassimo adesso di futuro non sarebbe futuro, sarebbe presente".

Sulla gara del Bentegodi. "Loro hanno fatto la miglior partite degli ultimi due mesi. Noi fisicamente c'eravamo, con la testa un po' meno. Ma alla fine penso che il risultato sia giusto: una partita da fine stagione, niente di che".

