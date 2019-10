Bologna, Mihajlovic in panchina contro la Juventus

IL RIENTRO

Vincere contro la Juventus. L’obiettivo del Bologna è questo in una trasferta tanto affascinante quanto complicata. Un’impresa unica che può essere guidata solo da un vero condottiero. E il suo nome è quello di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo è pronto a rientrare in gioco già dall’allenamento di oggi per poi sedersi sulla panchina dell’Allianz Stadium sabato sera. Il tutto ovviamente previo benestare dei medici. Uscito dall’Ospedale Sant’Orsola di Bologna l’8 ottobre, Sinisa ha passato qualche giorno a riposo nella sua casa di Roma: avvolto dall’affetto della sua famiglia proprio come era già successo a inizio settembre con le dimissioni seguite al primo ciclo di chemioterapia. Mihajlovic, videomessaggio per il Dall'Ara

E adesso che anche il secondo step della lotta contro la leucemia è finalmente concluso, Mihajlovic guarda avanti e pensa solo al suo lavoro, ai suoi giocatori e al prossimo appuntamento in campionato. Coraggio e sofferenza: senza paura. Dal giorno dell’annuncio della malattia Sinisa non si è mai nascosto e ha sempre combattuto. Tantissime le dimostrazioni di affetto per lui: tra pellegrinaggi fino al santuario di San Luca e il suo Dall'Ara che lo omaggia con applausi d'amore. Bologna lo aspetta per riabbracciarlo ed è pronta, nella battaglia più dura, quella contro la Juve, a schierare in prima fila il suo guerriero migliore: Sinisa Mihajlovic.