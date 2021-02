Bologna: Mihajlovic fa battute sui tifosi che si arrabbiano, il club si scusa

BOLOGNA

Il tecnico protagonista di commenti scherzosi diretti ai supporter rossoblù accorsi al Dall'Ara per la gara con il Benevento

Il Bologna in una nota chiede scusa ai tifosi per il video girato ieri all'interno del pullman della squadra prima della partita contro il Benevento, dove l'allenatore Sinisa Mihajlovic aveva commentato alcuni dei supporter riuniti davanti allo stadio per sostenere con cori e striscioni la propria squadra. "Guarda questo, c'avra' 90 anni" e "Quello si è tatuato tutta la faccia", sono alcune delle affermazioni di Mihajlovic da alcuni tifosi ritenute poco rispettose. twitter

"Ci dispiace molto che alcune frasi contenute in un video girato sul pullman e non destinato alla pubblicazione, dette scherzosamente e senza alcuna intenzione offensiva anche per stemperare la tensione del prepartita, abbiano suscitato il risentimento di molti tifosi", scrive la società. "Ci teniamo quindi a ribadire la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno sfidato freddo e neve per venire ad incitare la squadra senza nemmeno poter assistere alla partita".