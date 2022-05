Bologna, Mihajlovic a spasso con la nipotina dopo le dimissioni

Piccoli grandi passi verso il ritorno alla normalità per Sinisa Mihajlovic. All'indomani dalle dimissioni del tecnico del Bologna dall'ospedale Sant'Orsola, dal profilo social della moglie Arianna arrivano gli scatti della visita di Miha alla famiglia e soprattutto alla nipotina Virginia. Un altro grande passo il tecnico rossolù potrebbe farlo nel weekend in occasione della gara del Penzo contro il Venezia, quando potrebbe anche tornare in panchina per guidare i suoi.