Bologna, Mihajlovic a sorpresa in panchina

Sinisa Mihajlovic non molla mai. Ricoverato lunedì per un ciclo di antivirali dopo il trapianto di midollo osso, il tecnico del Bologna si è infatti presentato a sorpresa in panchina per guidare la squadra nella partita contro il Brescia. Come annunciato dal club rossoblù, l'allenatore non doveva essere al Dall'Ara, ma poco prima della gara è riuscito a ottenere il permesso dai medici per recarsi allo stadio. L'ennesima prova di forza di Sinisa.

Leone Sinisa, in panchina al Dall'Ara Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse Leone Sinisa Mihajlovic. Il dubbio sulla sua presenza allo stadio in occasione di Bologna-Brescia è stato sciolto circa due ore prima della partita, quando il tecnico ha avuto il via libera per presentarsi al Dall'Ara. Niente box riparato: al momento dell'uscita delle squadre dal tunnel, il tecnico si è presentato al seguito del Bologna, accomodandosi in panchina.





Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte