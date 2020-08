Bologna, la moglie in difesa di Mihajlovic: "Non giudicate, siamo tutti peccatori"

"Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori". È il post su Instagram con cui Arianna Rapaccioni, moglie del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha voluto difendere il marito, risultato positivo al test per il Covid-19 dopo un periodo di vacanza in Sardegna. Una risposta alle critiche che sono piovute via social per le foto che ritraggono il tecnico, che nell'ultimo anno ha affrontato una battaglia contro la leucemia. Intanto il Bologna ha fatto sapere che sono tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposta la squadra, da ieri in ritiro a Pinzolo.