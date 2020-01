Bologna, col Brescia Mihajlovic non sarà in panchina

BOLOGNA

Niente Brescia per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, colpito da leucemia a luglio e sottoposto a trapianto di midollo osseo il 29 ottobre scorso, è stato ricoverato all'Istituto di Ematologia 'Seragnoli' di Bologna a inizio settimana per una cura antivirale e domani sarà costretto a osservare la partita casalinga della sua squadra dalla tv.

"Non è una sorpresa, sapevamo che avrebbe fatto qualche giorno in ospedale. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto sempre. Dobbiamo far capire a tutti che non ci arrendiamo", ha spiegato il vice di Mihajlovic, Miroslav Tanjga, che ha chiuso le porte alla possibilità che Sinisa potesse essere a sorpresa in panchina nel corso della conferenza stampa di presentazione del match. "Sinisa ci ha chiesto di fare la partita fin dal primo minuto. Ce l'abbiamo sempre messa tutta per permettere al nostro allenatore di proseguire nelle sue cure con grande tranquillità. I ragazzi sono sempre stati professionisti esemplari", è stato il commento del collaboratore tecnico Emilio De Leo.

"Chiaramente l'obiettivo è quello di dare continuità al risultato di Ferrara - ha proseguito De Leo - Vogliamo tornare alla vittoria in casa, i tifosi lo meritano. Dobbiamo ancora migliorare tanti aspetti, in compenso stiamo riuscendo a far girare anche i giocatori più giovani e di questo siamo molto contenti", ha aggiunto soffermandosi infine sull'addio di Dzemaili, passato allo Shenzhen: "A nome di tutto il nostro staff vorremmo ringraziarlo - ha sottolineato - Oltre al grande contributo tecnico è stato umanamente fondamentale per noi, soprattutto dal ritiro di Castelrotto dopo la notizia della malattia del mister, Grazie Blerim".

Presente accanto a lui anche Mirolasv Tanjga. "Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco indipendentemente da chi affrontiamo. Rispetto all'anno scorso il nostro atteggiamento e' piu' slegato dalle dinamiche della classifica - ha evidenziato - Sappiamo che il Brescia ha ottenuto ottimi risultati in trasferta ma noi siamo pronti. Vincere domani potrebbe rappresentare un salto di qualità e inoltre sarebbe una grande gioia per il mister".

