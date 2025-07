Jocelyn Gourvennec aveva lanciato Jonathan David al Lille e ora ne parla in chiave Juve: "Ha il fiuto del gol di Trezeguet ma è più mobile, e ha il tempismo di Filippo Inzaghi. Può ancora crescere nella finalizzazione ma in Serie A può diventare un top, come successo con Thuram all'Inter" le parole alla Gazzetta dello Sport.