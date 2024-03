Bologna, che tegola il ko di Zirkzee: c'è lesione

IL COMUNICATO

L'attaccante olandese si è fatto male nel corso della ripresa della gara contro l'Inter: tornerà in campo tra circa un mese e rinuncerà alla prima convocazione della sua nazionale

Bologna sogna (e probabilmente meriterebbe) una storica qualificazione in Champions League, ma l'ultimo weekend ha messo in salita la corsa degli uomini di Thiago Motta verso il quarto posto (anche se potrebbe bastare anche il quinto). Non solo il punto perso nei confronti di Roma, Atalanta, Napoli e Fiorentina, ma anche e soprattutto l'infortunio di Joshua Zirkzee, che si è fatto male nel corso della ripresa della gara contro l'Inter e, come informa il club rossoblù, dovrà restare fuori per circa un mese.

Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane" si legge infatti sul sito del Bologna. Una vera e propria tegola per la squadra di Thiago Motta, che quest'anno l'ha sempre schierato titolare (27 volte su 28 giornate di A) ricevendo in cambio 10 gol e tante giocate di classe, e un duro colpo per l'attaccante, che a causa di questo ko sarà costretto a rinunciare alla prima convocazione della sua vita con l'Olanda e probabilmente anche alla chance di giocare Euro 2024.

Al suo posto contro l'Inter è entrato Castro, che a questo punto diventa il principale indiziato per una maglia da titolare nella sfida di venerdì sera sul campo dell'Empoli.

