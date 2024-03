Ranking Uefa: l'Italia allunga sulla Germania

la classifica

Le vittorie di Milan, Roma e Fiorentina fanno fare un balzo all'Italia. La Germania si difende, la Francia tallona l'Inghilterra

Le vittorie di Roma, Milan e Fiorentina nell'andata degli ottavi di finale di Europa League consentono all'Italia di conquistare punti preziosi nel ranking Uefa, utili per portare alla prossima Champions League anche il club piazzato al quinto posto in Serie A, dopo la frenata in seguito alla sconfitta della Lazio a Monaco di Baviera con tanto di eliminazione dei biancocelesti e il pareggio dell'Atalanta di ieri. L'Italia allunga in vetta, ora a quota 16.571 punti, con la Germania, un pari e una vittoria, a 15.500 che comunque guadagna terreno sull'Inghilterra che ora è tallonata dalla Francia.

Con l'uscita della Lazio, l'Italia ha perso il primo club in questa stagione europea: attualmente restano in corsa Inter, Napoli, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. I giallorossi in particolare, sono coloro che al momento beneficerebbero in caso di Italia al secondo posto nel ranking: la truppa di De Rossi infatti, è attualmente quinta in campionato al pari del Lipsia in Bundesliga. Ricordiamo che vengono assegnati 2 punti in caso di singola vittoria, 1 in caso di pareggio e passaggio del turno dagli ottavi in poi.

RANKING UEFA PER NAZIONI: LA CLASSIFICA AGGIORNATA AL 7 MARZO 2024

1) Italia: 16.571

2) Germania: 15.500

3) Inghilterra: 14.625

4) Francia: 14.416

5) Spagna: 13.437

6) Repubblica Ceca 13.000

7) Belgio 12.400

8) Turchia 11.500

9) Portogallo 10.166

10) Olanda 10.000

RANKING UEFA PER SQUADRE: LA CLASSIFICA AGGIORNATA AL 7 MARZO 2024

1) Manchester City: 146.000 punti

2) Bayern Monaco: 139.000

3) Real Madrid: 127.000

4) PSG: 113.000

5) Liverpool: 109.000

6) Inter: 101.000

7) Lipsia: 97.000

8) Chelsea: 96.000

9) Roma: 94.000

10) Manchester United: 92.000

15) Juventus: 80.000

17) Napoli: 80.000

