Bologna ago della bilancia per lo scudetto: ad aprile affronta Napoli, Atalanta e Inter di fila

A nove giornate dalla fine si infiamma la lotta scudetto. Dopo la vittoria dell'Inter nello scontro diretto con l'Atalanta, la lotta per il titolo sembra essersi ridotta a un duello tra la squadra di Inzaghi e il Napoli, ma la Dea resta comunque in corsa anche se più distaccata dalla vetta. Raggruppate in sei punti, le prime tre della classe si giocheranno tutto in un finale di stagione che promette scintille e in cui il Bologna sarà quasi certamente determinante. Calendario alla mano, ad aprile la squadra di Italiano affronterà infatti in fila Napoli in casa, Atalanta in trasferta e Inter in casa.