Corsa Champions, che bagarre per il quarto posto: sei squadre in sei punti

Archiviato il big match tra Inter e Atalanta, alle spalle degli uomini di Inzaghi, del Napoli e della Dea ci sono sei squadre in lotta per un posto in Champions League a nove giornate dalla fine del campionato. Una bagarre serratissima, che in sei punti racchiude Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan e che promette scintille in questo finale di stagione. Al momento, per quanto riguarda il quarto posto, la classifica premia la squadra di Italiano, ma con 27 punti ancora da assegnare e le squadre così vicine l'impressione è che tutto potrebbe restare in bilico fino all'ultimo.