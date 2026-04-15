Barcellona, triste record in Champions: c'entrano gli arbitri

15 Apr 2026 - 13:53
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© Getty Images | Atletico-Barca 1-2
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Il Barcellona ha salutato ieri sera la Champions League. Inutile la vittoria in casa dell'Atletico Madrid, con i blaugrana che hanno concluso la gara in dieci uomini per l'espulsione di Eric Garcia a opera di Turpin con tanto di polemiche. Negli ultimi dieci anni, sottolinea L'Equipe, nessun club ha preso tanti cartellini rossi come il Barcellona nella massima competizione per club: ben tredici. E sei di questi diretti, ossia non frutto di doppi gialli. Tre rossi se li è visti sventolare proprio Eric Garcia, sfortunato protagonista martedì sera al Metropolitano.

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