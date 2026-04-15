Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

Il Barcellona invece non le ha mandate a dire, specialmente con Raphinha che è letteralmente esploso in zona mista: "Per me è stata una partita rubata - ha tuonato il brasiliano che non ha giocato a causa di un infortunio -. Credo l'arbitraggio sia stato molto carente, non parlo solo del rosso. Le decisioni prese dal team arbitrale sono incredibili. L'Atletico ha commesso non so quanti falli e l'arbitro non ha mostrato loro un cartellino giallo. Forse la paura dell'arbitro era che il Barcellona vincesse".