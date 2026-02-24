Palladino: "Passare sarà un'impresa difficile, però dobbiamo provarci"
Il tecnico della Dea: "Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, con qualità e grande fiducia in noi stessi". Carnesecchi: "Dipenderà tutto da noi"
L'Atalanta è a caccia di un'autentica impresa contro il Borussia Dortmund per passare agli ottavi di Champions League e a Bergamo e ne sono tutti consapevoli. A partire da mister Raffaele Palladino. “È una missione difficile, lo sappiamo. Però dobbiamo provarci, lo faremo con tutte le nostre forze e le nostre armi, con grande entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, con qualità e grande fiducia in noi stessi. Dobbiamo provarci fino alla fine, voglio vedere questo dalla squadra”, ha detto il tecnico della Dea a una settimana dal 2-0 incassato in Germania.
"Non possiamo prendere gol al primo minuto, ce ne sono a disposizione cento. Dovremo stare attenti a tutto, dai dettagli ai piazzati. In palio c'è un sogno che vorremmo si realizzasse. Sono partite che ti fanno crescere: se dovesse andar male, ci concentreremo sulle altre due competizioni che sono altrettanto importanti per noi", ha aggiunto.
Se l'impresa riuscisse ha promesso un premio: “Non lo so, non c' ho pensato, sono concentrato sulla partita. Sicuramente se dovesse succedere qualcosa del genere… Una cena? Forse ancora qualcosa di più”.
Sul match d'andata: "Abbiamo imparato molto da quella sconfitta. Analizzando i dettagli si può crescere, ma dobbiamo essere proprio attenti a tutto. Affronteremo una squadra di grande livello".
La vittoria sul Napoli può essere d'aiuto? "La vittoria ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti: dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23mila. Voglio uscire dal campo senza rimpianti".
Giocare tante partite di fila è un problema? "Se hai una squadra forte, riesci a reggere le tre competizioni: la gestione delle forze è molto importante anche per evitare infortuni. Più si gioca e più sono contento. Chiunque gioca deve essere ovviamente motivato".
Su Kolasinac ed Ederson: "Sono entrambi a disposizione per domani sera".