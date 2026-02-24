Palladino: "Passare sarà un'impresa difficile, però dobbiamo provarci"

L'Atalanta è a caccia di un'autentica impresa contro il Borussia Dortmund per passare agli ottavi di Champions League e a Bergamo e ne sono tutti consapevoli. A partire da mister Raffaele Palladino. “È una missione difficile, lo sappiamo. Però dobbiamo provarci, lo faremo con tutte le nostre forze e le nostre armi, con grande entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, con qualità e grande fiducia in noi stessi. Dobbiamo provarci fino alla fine, voglio vedere questo dalla squadra”, ha detto il tecnico della Dea a una settimana dal 2-0 incassato in Germania.