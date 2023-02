Atalanta, Gasperini non parla c'è Marino: "Rivediamo i fantasmi arbitrali dell'anno scorso"

QUI ATALANTA

Il tecnico nerazzurro non ha commentato la sconfitta di misura sul campo del Sassuolo. Il dg: "C'è poca serenità"

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Atalanta di Gasperini si è fermata in casa del Sassuolo, battuta 0-1 dai neroverdi e con la partita chiusa in nove. In un finale di gara turbolento sono volate parole grosse e il tecnico nerazzurro non ha parlato nel postpartita. Al suo posto Umberto Marino: "Non c'è un clima sereno - ha commentato il direttore generale della Dea -. Sono tornati i fantasmi della passata stagione che hanno influenzato la nostra corsa per l'Europa, non dimentichiamolo. La sfida contro il Sassuolo è nata in salita con episodi che ci sono girati contro".

"Dopo un girone d'andata in cui la classe arbitrale sembrava in crescita, cercando di valorizzare il calcio, ci sono stati dei passi indietro - ha continuato Marino parlando dell'espulsione di Maehle -. La dinamicità del calcio va sostenuta, non abbattuta. Un intervento come quello di Maehle in un'altra partita non è stato sanzionato, in questo caso la chiamata del Var secondo noi non ci stava".

"La nostra arrabbiatura - ha concluso Marino - è dovuta al fatto che c'è un passato, la stagione 2021/22, in cui siamo stati molto penalizzati. Questa sera ci è sembrato di tornare indietro alla scorsa stagione, un modo di arbitrare che abbiamo sempre contestato e che vorremmo evitare di rivivere. L'errore ci sta, ma vorrei un metro uguale a quello del girone d'andata anziché tornare indietro".

L'Atalanta penalizzata secondo il dg Marino: "Speriamo di no, non voglio pensare che verremo penalizzati. Oggi è stata una giornata nera per qualcuno, ma sono errori pesanti perché costano punti".