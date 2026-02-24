Galatasaray, Osimhen: "Non sottovalutiamo la gara, in futuro mi piacerebbe giocare alla Juve"

Alla vigilia della sfida di Champions League con la Juventus, Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa: "La partita di domani è molto importante e tutti noi lo sappiamo. Sappiamo di dover giocare contro la Juventus che è una squadra molto forte e hanno tanti giocatori di qualità. Non vogliamo sottovalutare la Juventus, ma noi abbiamo giocatori di esperienza per affrontare la partita. Noi siamo pronti e vogliamo giocare come all’andata. Non sarà una partita facile soprattutto per loro ma vogliamo vincere". E su un possibile trasferimento alla Juventus in futuro, aggiunge: "La Juventus è uno dei club più importanti e tante leggende hanno giocato qua. Quando mi hanno parlato ero desideroso di venire alla Juve. Purtroppo questo trasferimento non è diventato realtà, ma se ci saranno delle opportunità in futuro ci sono tanti club in mi piacerebbe giocare e la Juventus potrebbe essere uno di questo. Adesso sono felice qua ma in futuro non si sai mai".