Chivu: "Frattesi titolare? È un valore aggiunto, ha superato le difficoltà di inizio stagione"

24 Feb 2026 - 20:12

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con il Bodo Glimt: "È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione, al nostro atteggiamento e all'equilibrio da trovare. Frattesi titolare? È un valore aggiunto a questo gruppo e l'ha fatto vedere in passato. Ha superato dei momenti di difficoltà nella prima parte di stagione, deve dare apporto alla causa con tutti gli altri". 

