Europa League, Bologna: emergenza in difesa contro il Brann

24 Feb 2026 - 19:29
A due giorni dallo spareggio di ritorno per gli ottavi di Europa League con il Brann, in casa Bologna è emergenza sulle fasce di difesa.

Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo il successo interno in campionato con l'Udinese: il terzino sinistro Miranda ha marcato visita dopo un affaticamento alla coscia destra per il quale sono stati predisposti accertamenti nella giornata di domani. Va da sè che lo spagnolo sia in forte dubbio. Ma a sinistra è fuori pure Lykogiannis, alle prese con una tendinopatia ai flessori. Per le fasce di difesa restano a disposizione i soli Zortea e Joao Mario, considerato che De Silvestri è fuori lista (come pure Helland). E fuori dalla partita potrebbe esserci pure Heggem, che ha dato forfait all'ultimo minuto con l'Udinese per lombalgia e pure lui sarà sottoposto a esami domani: Vitik e Lucumi viaggiano verso la conferma al centro della difesa.

Intanto si presenta Joao Mario. "Al Porto - ha detto - ho vinto tutto quello che potevo vincere, avevo voglia di una nuova sfida. A Torino con la Juve non stavo giocando quanto avrei voluto e la scelta di Bologna a gennaio è stata tecnica, per trovare più spazio. Siamo in emergenza e posso anche giocare a sinistra se il mister avrà bisogno. L'importante è passare il turno e andare avanti in Europa League".

È tornato oggi in gruppo Dominguez, che ha recuperato dall'influenza e sarà disponibile per la sfida di ritorno - alle 21 di giovedì al Dall'Ara -, cui il Bologna arriva dopo aver ritrovato il successo casalingo con l'Udinese che in campionato mancava dal 9 novembre col Napoli e in assoluto dalla sfida di Coppa Italia col Parma del 4 dicembre. Rotto il tabù, c'è da difendere l'1-0 di giovedì scorso a Bergen, firmata da Castro, dato che un ko con un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari. Quello col Brann è l'appuntamento che vale una stagione, ora che sono nove i punti da recuperare sul sesto posto in classifica in serie A. 

