Europa League, Bologna: emergenza in difesa contro il Brann

Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo il successo interno in campionato con l'Udinese: il terzino sinistro Miranda ha marcato visita dopo un affaticamento alla coscia destra per il quale sono stati predisposti accertamenti nella giornata di domani. Va da sè che lo spagnolo sia in forte dubbio. Ma a sinistra è fuori pure Lykogiannis, alle prese con una tendinopatia ai flessori. Per le fasce di difesa restano a disposizione i soli Zortea e Joao Mario, considerato che De Silvestri è fuori lista (come pure Helland). E fuori dalla partita potrebbe esserci pure Heggem, che ha dato forfait all'ultimo minuto con l'Udinese per lombalgia e pure lui sarà sottoposto a esami domani: Vitik e Lucumi viaggiano verso la conferma al centro della difesa.