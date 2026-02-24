Atalanta, Carnesecchi: "Domani dipenderà tutto da noi"

"Bisogna far rimangiare le parole di quelli che se la prendono con le italiane in Champions dicendo che il nostro calcio è di basso livello". Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League col Borussia Dortmund critica le polemiche della stampa sul rendimento delle italiane in Europa: "Giocheremo anche con questo senso di rivalsa - rimarca -. Si legge che le italiane sarebbero indietro e non all'altezza, è una grandissima bugia perché un'italiana è andata in finale in Champions l'anno scorso". Sulla partita di mercoledì sera a Bergamo, con due gol da rimontare, Carnesecchi è netto: "Dipende se vogliamo lasciare il segno o vogliamo solo accontentarci. Dipenderà tutto da noi".