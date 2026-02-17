Champions League: cade anche l'Atalanta, fatale uno-due del Dortmund

© Getty Images
La Dea subisce un brusco 2-0 nel match d'andata, che rischia di compromettere il passaggio agli ottavi: Beier e Guirassy in gol
L'Atalanta esce sconfitta 2-0 da Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League contro il Borussia. Il match si mette subito male per i nerazzurri, col cross di Ryerson e lo stacco di Guirassy: Kossounou lo marca malissimo, è 1-0 dopo soli due minuti. La reazione nerazzurra è limitata a Scamacca e solo abbozzata, e così il Dortmund fa valere la sua forza fisica e la capacità di ripartire, siglando il bis: questa volta Guirassy è l'assistman, tocco vincente sottomisura di Beier ed è 2-0 (42'). Palladino prova a scuotere i suoi inserendo un vispo Krstovic, ma la grande chance è del Dortmund e Brandt sfiora il tris. Nel finale i tedeschi gestiscono e ripartono con Adeyemi, mentre gli animi si innervosiscono: niente stretta di mano a fine match tra Kovac e Palladino, l'Atalanta perde 2-0 e si lecca le ferite in vista del ritorno.
IL TABELLINO
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
Borussia Dortmund (3-4-2-1) - Kobel 6; Reggiani 6, Anton 6.5, Bensebaini 6.5; Ryerson 6.5, Bellingham 6, Nmecha 6.5 (38' st Sabitzer sv), Svensson 6; Beier 7 (24' st Adeyemi 6), Brandt 6.5 (24' st Chukwuemeka 6); Guirassy 7.5 (38' st Fabio Silva sv). A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Salih Ozcan, Inacio, Almugera Kabar, Krevsun, Benkara. All. Kovac.
Atalanta (3-4-2-1) - Carnesecchi 6; Kossounou 5, Djimsiti 5 (1' st Hien 6), Kolasinac 5.5; Zappacosta 5.5 (27' st Bellanova 6), de Roon 5.5 (17' st Sulemana 6), Ederson 6, Bernasconi 5.5; Pasalic 5.5, Zalewski 5 (38' st Samardzic sv); Scamacca 5.5 (1' st Krstovic 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Musah, Scalvini, Vavassori, Ahanor. All. Palladino.
Arbitro: Serdar Gözübüyük (Ned).
Marcatori: 2' Guirassy (D), 42' Beier (D).
Ammoniti: Reggiani (D), Kossounou (A), Djimsiti (A), Scamacca (A), Anton (D).
LE STATISTICHE DI BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA
L'Atalanta ha perso tre match di fila in una singola edizione di UEFA Champions League solo per la seconda volta nella propria storia; la prima risale alle sue prime tre partite in assoluto disputate nella competizione, nel 2019/20.
L’Atalanta ha perso due match di fila senza segnare in UEFA Champions League per la prima volta nella propria storia (0-1 contro l’Union Saint-Gilloise e 0-2 contro il Borussia Dortmund).
Tra le squadre contro cui l’Atalanta non ha mai vinto nelle maggiori competizioni europee, contro nessuna ha giocato più partite rispetto al Borussia Dortmund: tre (come contro il Real Madrid), nelle quali ha registrato un pareggio e due sconfitte.
L’Atalanta ha perso solo due delle otto gare giocate lontano da casa contro squadre tedesche nelle maggiori competizioni europee (4V, 2N); tuttavia, le due sconfitte sono arrivate proprio nelle uniche due trasferte della Dea in casa del Borussia Dortmund.
Serhou Guirassy è stato coinvolto in 24 gol in UEFA Champions League (17G+7A) dall'inizio della passata stagione: almeno due in più rispetto a qualsiasi altro giocatore nello periodo nel torneo.
Il gol di Serhou Guirassy dopo 02'04'' è il secondo più veloce incassato dall'Atalanta nella propria storia in un match delle maggiori competizioni europee, dopo quello subito da Chemsdine Talbi il 18 febbraio 2025 contro il Club Brugge (al 02'02'', sempre in UEFA Champions League).
Il gol di Serhou Guirassy dopo 02'04'' è il secondo più veloce segnato dal Borussia Dortmund nella propria storia in UEFA Champions League, dopo quello di Andreas Möller al 1° minuto del match contro la Juventus, il 13 settembre 1995.
Le tre partite in cui Serhou Guirassy ha sia segnato un gol, sia servito un assist in UEFA Champions League sono arrivate tutte nelle ultime due stagioni; nel periodo, solo Charles De Ketelaere e Raphinha (quattro volte entrambi) ci sono riusciti più spesso del guineano.
Maximilian Beier ha segnato il 1° gol in questa UEFA Champions League, diventando così l'11° marcatore differente del Borussia Dortmund in questa UEFA Champions League: solo il Paris Saint-Germain (12), ha mandato a bersaglio più giocatori diversi rispetto ai gialloneri nel torneo in corso.
Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, solo Michael Olise (10) ha servito più assist di Julian Ryerson (nove) tra tutte le competizioni da inizio 2026. Il classe 1997 ha propiziato con un passaggio vincente cinque degli ultimi sei gol del Borussia Dortmund all-comps, quattro dei quali con un cross.
All'età di 18 anni e 39 giorni, Luca Reggiani è il più giovane giocatore italiano ad aver giocato un match di UEFA Champions League vestendo la maglia di una squadra non italiana.
Odilon Kossounou è l'unico giocatore dell'Atalanta a essere partito titolare in tutte le nove partite giocate dai nerazzurri nella UEFA Champions League 2025/26.