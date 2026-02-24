Italia Under 16, pari in amichevole con il Belgio: finisce 1-1

Si conclude con un pareggio per 1-1 il primo dei due test match della Nazionale Under 16 contro i pari età del Belgio al Riano Athletic Center. L'Italia incassa il gol dell'1-0 avversario, firmato al 17' dall'attaccante del Club Brugge, Matteo Soria, per poi pareggiare definitivamente i conti al 25' grazie al fantasista della Fiorentina, Federico Croci. "Abbiamo fatto una buona partita - sottolinea il tecnico Manuel Pasqual - specialmente sotto l'aspetto fisico. I ragazzi si sono comportati molto bene, ritrovando le distanze nella ripresa dopo un iniziale momento in cui le avevamo perse. Al di là del gol, abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari, creando tanto in fase offensiva, dove ci è mancata un po' di profondità, ma soprattutto di concretezza rispetto al solito. Sono contento del fatto che la squadra abbia provato a giocare a calcio fino all'ultimo minuto, sintomo che c'è voglia di crescere e migliorare, oltreché di imporre il proprio gioco contro tutti". Gli Azzurrini scenderanno nuovamente in campo, sempre contro i Diavoli Rossi a Riano, giovedì (ore 11:00). "Cambieremo chiaramente la formazione iniziale - continua l'allenatore azzurro - perché, ripeto, queste partite ci servono per valutare quei ragazzi che si sono messi in luce sia nei rispettivi campionati sia nell'ultimo Torneo dei Gironi".