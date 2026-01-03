Serie A: l'Atalanta batte l'ex Gasperini, decisivo Scalvini

© italyphotopress
La Dea colpisce subito su corner, si vede annullare il raddoppio e ottiene tre punti pesantissimi. Bergamo amara per il grande exdi Redazione
Esattamente com'era successo a Daniele De Rossi nel suo ritorno all'Olimpico da avversario, Gian Piero Gasperini esce sconfitto nell'incrocio contro l'Atalanta. La Roma viene infatti sconfitta per 1-0 con una prova ampiamente sottotono e non allunga sulla Juventus, che la aggancia al quarto posto con 33 punti. Il match, giocato a ritmi altissimi nei primi sessanta minuti, viene deciso da un corner: Svilar sbaglia l'uscita e invoca un fallo, Scalvini insacca a porta vuota al 13'. Da qui in poi la Roma alza il baricentro, ma fatica a rendersi pericolosa, mentre la Dea si vede annullare il bis di Scamacca. Esulta Palladino, che sale a quota 25 punti e "vede" la lotta per le coppe.
LE PAGELLE DELL'ATALANTA
Carnesecchi 6 - Nonostante l'ampia pressione della Roma nella ripresa, non ha molte chances per mettersi in mostra. Nel primo tempo, ottima la parata su Ferguson.
Scalvini 7 - Il migliore nell'Atalanta che sconfigge il maestro Gasperini. Concede pochissimo al terzetto offensivo giallorosso e trova la rete, che è la ciliegina sulla torta della sua prova e vale tre punti. Esce per un infortunio. (dal 14' st Hien 6 - Sostituisce il compagno infortunato e tiene alta la linea difensiva, scongiurando ogni pericolo).
Djimsiti 6.5 - Prova di altissimo livello per il difensore albanese, che inizia con un salvataggio sulla linea per evitare la rete di Ferguson e prosegue tenendo a bada gli attaccanti giallorossi. Serata di grazia per lui.
Kolasinac 6 - Gli capita un cliente scomodo come Soulé, che gravita dalle sue parti, ma il duello non dura molto. Si conferma sfortunato e deve abbandonare il campo dopo ventidue minuti per un problema fisico. (dal 25' Ahanor 6.5 - Palladino lo critica inizialmente per la lentezza nel vestirsi e riscaldarsi, poi solo applausi per il classe 2008. Prova di altissimo livello, si concede anche qualche sortita offensiva).
Zappacosta 6 - Contro Rensch ha vita facile nella fase difensiva, mentre si concede meno sortite offensive del consueto. Non è uno dei migliori in un'Atalanta che pende sull'altra corsia, ma non sfigura.
De Roon 6.5 - Capitano a tutto tondo, che comanda la squadra con saggezza a centrocampo e indica i movimenti ai compagni come faceva un tempo Cambiasso. Ottimo anche nella gestione emotiva del match, tiene viva l'Atalanta nel momento di maggior pressione giallorosso.
Ederson 6 - Non brilla come in altre gare e perde il confronto fisico con Manu Koné. Probabilmente è il più opaco nell'Atalanta che sconfigge la Roma, rischia grosso con un paio di retropassaggi. (dal 26' st Maldini 6 - Difende il fortino più che attaccare, ma entra bene in partita).
Bernasconi 6.5 - Servirebbe un assist per Scamacca, ma Fabbri cancella tutto per un fuorigioco che farà parecchio discutere. Il resto della sua partita è ottimo, domina sulla corsia sinistra e fa ammattire Celik: Gasp è costretto ad arretrare il turco in difesa.
De Ketelaere 6 - Ha giocato partite migliori di questa, visto che fatica a rendersi pericoloso o costruirsi chances al tiro. Sorprende però la sua capacità di tenere alta la squadra e giocare col fisico, contro la strutturata difesa della Roma.
Zalewski 6 - L'ex di giornata è la mossa a sorpresa di Palladino, che lo schiera da trequartista contro la "sua" Roma e ne ricava buone risposte. Ha anche la chance per segnare, ma la spreca. (dal 14' st Musah 6 - Inizia da esterno e chiude da centrocampista, con ordine e intensità).
Scamacca 6 - Stravince il duello fisico con Ziolkowski, Hermoso e chiunque provi a marcarlo. A tratti straripante, si vede annullare il 2-0 (di testa) ed esce pian piano dal match. Giusto il cambio. (dal 26' st Krstovic 6 - Entra benissimo in partita, concentrandosi sulle ripartenze, e sfiora il 2-0).
LE PAGELLE DELLA ROMA
Svilar 5 - Errore da matita rossa sul gol dell'Atalanta, sbagliando completamente l'uscita e reclamando un fallo che per Fabbri non c'è. Prova a riscattarsi evitando il bis di Krstovic, ma ormai il danno è fatto.
Mancini 6 - Il più positivo in una Roma sottotono, che perde la quarta trasferta nelle ultime cinque. Riesce a contenere De Ketelaere ed evitare ulteriori pericoli, incolpevole sul gol.
Ziolkowski 5 - Nelle ultime gare era sembrato in crescita, ma il duello fisico contro Scamacca lo manda completamente in tilt. Non trova mai i riferimenti e viene sostituito nell'intervallo. (dal 1' st Wesley 6 - Gioca su entrambe le fasce e prova ad alzare il baricentro della Roma, dando una scossa emotiva. Non riesce a incidere sul risultato).
Hermoso 5.5 - Il gol annullato all'Atalanta peserebbe tutto sulla sua coscienza, e fatica per tutto l'arco del match a contenere gli attaccanti nerazzurri. Scamacca stravince il duello e anche Krstovic risulta difficile da marcare.
Celik 5.5 - Il confronto con Bernasconi, supportato da Zalewski e a volte da Ahanor, lo manda in tilt nel primo tempo. Gasperini lo sposta in difesa e le cose migliorano, ma il match è già sfuggito di mano.
Cristante 5.5 - Nervoso e in difficoltà sin dal via, rischia più volte il cartellino giallo. Osa troppo nei contrasti e non riesce a contribuire a una manovra offensiva deficitaria.
Koné 5.5 - Prova a scuotere i compagni in ogni modo possibile, ma finisce con l'intestardirsi al tiro e cercare di pareggiarla da solo. Encomiabile, ma anche evitabile la sua iniziativa. Esce stremato. (dal 38' st Pisilli sv - Gasperini cerca energie dalla mediana, lui non riesce a darle).
Rensch 5 - Perennemente in ritardo nella fase difensiva, abulico in quella offensiva. Non riesce mai a entrare in partita e, anche per questo, sorprende che l'ex Ajax non sia il primo sostituito del match. (dal 15' st Tsimikas 6 - Col suo ingresso e quello di Wesley si cambia marcia sulle corsie, ma la Roma va ko).
Soulé 5.5 - Ha un solo sussulto nella ripresa, con un filtrante per Ferguson, ma costruisce decisamente troppo poco. Impalpabile nel primo tempo e asfittico in avanti, viene sostituito al 65'. (dal 20' st El Shaarawy 6 - Prova a dare verve a un attacco che non è in serata).
Dybala 5 - Sbaglia parecchio sin dai primissimi minuti e spreca tantissimi palloni. La Joya non brilla contro un'Atalanta attenta e organizzata, e la Roma non si accende.
Ferguson 5 - I passi avanti dello scorso match sono già un ricordo per l'ex Brighton, che torna a sfoderare la sua peggior versione. Spreca due volte davanti a Carnesecchi e sbaglia anche nella ripresa. (dal 15' st Dovbyk 5.5 - Non dà un reale cambio di marcia rispetto al compagno di reparto, Djimsiti lo controlla senza problemi).
IL TABELLINO
ATALANTA-ROMA 1-0
ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6; Scalvini 7 (14' st Hien 6), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (25' Ahanor 6.5); Zappacosta 6, de Roon 6.5, Ederson 6.5 (26' st Maldini 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6, Zalewski 6 (14' st Musah 6); Scamacca 6 (26' st Krstovic 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. All. Palladino.
ROMA (3-4-2-1) - Svilar 5; Mancini 6, Ziolkowski 5 (1' st Wesley 6), Hermoso 5.5; Celik 5.5, Cristante 5.5, Koné 5.5 (39' st Pisilli sv), Rensch 5 (15' st Tsimikas 6); Soulé 5.5 (20' st El Shaarawy 6), Dybala 5; Ferguson 5 (15' st Dovbyk 5.5). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angeliño, Romano, Mirra, Lulli, Ghilardi. All. Gasperini.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 12' Scalvini (A).
Ammoniti: de Roon (A), Palladino (all. A), Mancini (R), Hermoso (R).
LE STATISTICHE
L’Atalanta ha vinto quattro gare di fila contro la Roma per la prima volta in Serie A; i nerazzurri hanno anche ottenuto quattro successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.
L’Atalanta ha vinto la prima partita dell’anno solare in Serie A per la prima volta dal 9 gennaio 2022 contro l’Udinese in trasferta (6-2), mentre ci è riuscita in casa per la prima volta dal 3 gennaio 2021 (5-1 v Sassuolo).
Giorgio Scalvini è il difensore più giovane tra quelli con più di cinque gol realizzati nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2021/22) – sei reti nel periodo per il nerazzurro, nato l’11 dicembre 2003.
Giorgio Scalvini, due gol in questa Serie A, ha eguagliato la sua stagione più prolifica nel torneo (due reti anche nel 2022/23); il difensore ha segnato due gol nelle ultime tre gare casalinghe di Serie A, tante marcature quante quelle realizzate nelle precedenti 39 partite disputate in casa nella competizione.
L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 15 (7N, 4P).
L’Atalanta ha vinto 34 gare contro la Roma in Serie A e solo contro Lazio (38) e Bologna (39) conta più successi nella competizione; quella giallorossa è invece la formazione contro cui i nerazzurri hanno segnato di più in massima serie (150).
La Roma ha perso tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (quattro in quel caso).
La Roma ha perso la prima partita dell’anno solare in Serie A per la prima volta dal 6 gennaio 2022 contro il Milan (1-3, anche in quel caso in trasferta) mentre quello odierno è il primo ko nelle gare di questo tipo contro l’Atalanta dal 6 gennaio 2018 (1-2).
L’Atalanta (6V, 1N) è rimasta imbattuta per almeno sette gare di fila contro la Roma solo per la seconda volta in Serie A, la precedente tra gennaio 2018 e aprile 2021 (sette anche in quel caso).
L’Atalanta ha ottenuto un clean sheet in casa contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 15 febbraio 2009 (3-0); chiusa una striscia di 15 match interni di fila con almeno un gol al passivo contro i giallorossi nella competizione.
La Roma non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 34.
Davide Zappacosta ha giocato oggi la sua 250a partita in Serie A, mentre 100a gara per Marco Carnesecchi con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.