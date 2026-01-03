Serie A: l'Atalanta batte l'ex Gasperini, decisivo Scalvini

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha vinto quattro gare di fila contro la Roma per la prima volta in Serie A; i nerazzurri hanno anche ottenuto quattro successi casalinghi di fila contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.

L’Atalanta ha vinto la prima partita dell’anno solare in Serie A per la prima volta dal 9 gennaio 2022 contro l’Udinese in trasferta (6-2), mentre ci è riuscita in casa per la prima volta dal 3 gennaio 2021 (5-1 v Sassuolo).

Giorgio Scalvini è il difensore più giovane tra quelli con più di cinque gol realizzati nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2021/22) – sei reti nel periodo per il nerazzurro, nato l’11 dicembre 2003.

Giorgio Scalvini, due gol in questa Serie A, ha eguagliato la sua stagione più prolifica nel torneo (due reti anche nel 2022/23); il difensore ha segnato due gol nelle ultime tre gare casalinghe di Serie A, tante marcature quante quelle realizzate nelle precedenti 39 partite disputate in casa nella competizione.

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 15 (7N, 4P).

L’Atalanta ha vinto 34 gare contro la Roma in Serie A e solo contro Lazio (38) e Bologna (39) conta più successi nella competizione; quella giallorossa è invece la formazione contro cui i nerazzurri hanno segnato di più in massima serie (150).

La Roma ha perso tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (quattro in quel caso).

La Roma ha perso la prima partita dell’anno solare in Serie A per la prima volta dal 6 gennaio 2022 contro il Milan (1-3, anche in quel caso in trasferta) mentre quello odierno è il primo ko nelle gare di questo tipo contro l’Atalanta dal 6 gennaio 2018 (1-2).

L’Atalanta (6V, 1N) è rimasta imbattuta per almeno sette gare di fila contro la Roma solo per la seconda volta in Serie A, la precedente tra gennaio 2018 e aprile 2021 (sette anche in quel caso).

L’Atalanta ha ottenuto un clean sheet in casa contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 15 febbraio 2009 (3-0); chiusa una striscia di 15 match interni di fila con almeno un gol al passivo contro i giallorossi nella competizione.

La Roma non ha trovato la rete in tre delle ultime sei gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 34.

Davide Zappacosta ha giocato oggi la sua 250a partita in Serie A, mentre 100a gara per Marco Carnesecchi con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.