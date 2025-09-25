Logo SportMediaset
Lookman vuole riprendersi l'Atalanta: contro la Juve potrebbe partire titolare

L'attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo da una settimana e punta una maglia da titolare contro la Juve

25 Set 2025 - 17:49

Juric l'aveva definita una 'situazione spiacevole', che se non risolta avrebbe danneggiato sia Lookman, costretto a non giocare neanche una partita, che l'Atalanta, privata del suo elemento di maggior qualità. Una settimana fa, però, è arrivato il chiarimento tra giocatore e allenatore: archiviati i tormentoni del calciomercato estivo, Lookman si è messo nuovamente a disposizione della sua Dea ed è tornato anche a giocare qualche minuto nella trasferta di Torino. 

Un ingresso in campo a pochi minuti dal termine di Torino-Atalanta che sa di nuovo inizio e fiducia ritrovata, la stessa fiducia che ora Juric vuole continuare a dare al giocatore per rimetterlo al centro del progetto tecnico e renderlo la punta di diamante della sua Atalanta. Sabato alle 18, i bergamaschi giocheranno il loro primo scontro diretto contro la Juventus e l'occasione sembra perfetta per il ritorno di Ademola Lookman dal primo minuto. Juric ci pensa e fa le sue valutazioni: De Ketelaere è tornato a disposizione e potrebbe fare coppia con Sulemana dietro a Krstovic, ma pochi giocatori come Lookman hanno capacità di saltare l'uomo e mandare in tilt la difesa avversaria. Juric sa bene quanto questa carta potrebbe spostare gli equilibri, soprattutto contro la difesa juventina che in questo inizio di stagione si è mostrata più volte vulnerabile.

Juric vede il rientro di Lookman e può sorridere pensando all'apporto che il nigeriano potrà dare a un attacco già partito con il piede giusto. L'Atalanta è andata a segno in tutte le partite di campionato giocate finora (9 gol in 4 partite): non solo, perché in questo inizio di campionato si sono sbloccate entrambe le punte, con Scamacca che ha segnato un gol al Pisa e Krstovic decisivo in casa del Torino con una doppietta. Inoltre, già a segno anche De Ketelaere (doppietta al Lecce) e Sulemana (gol dello 0-2 nell'ultima trasferta). Un reparto d'attacco che Lookman potrebbe rinforzare ulteriormente con gol e assist e che renderebbe l'Atalanta ancora più competitiva per la corsa Champions. 

