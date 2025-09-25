Lookman vuole riprendersi l'Atalanta: contro la Juve potrebbe partire titolare

Un ingresso in campo a pochi minuti dal termine di Torino-Atalanta che sa di nuovo inizio e fiducia ritrovata, la stessa fiducia che ora Juric vuole continuare a dare al giocatore per rimetterlo al centro del progetto tecnico e renderlo la punta di diamante della sua Atalanta. Sabato alle 18, i bergamaschi giocheranno il loro primo scontro diretto contro la Juventus e l'occasione sembra perfetta per il ritorno di Ademola Lookman dal primo minuto. Juric ci pensa e fa le sue valutazioni: De Ketelaere è tornato a disposizione e potrebbe fare coppia con Sulemana dietro a Krstovic, ma pochi giocatori come Lookman hanno capacità di saltare l'uomo e mandare in tilt la difesa avversaria. Juric sa bene quanto questa carta potrebbe spostare gli equilibri, soprattutto contro la difesa juventina che in questo inizio di stagione si è mostrata più volte vulnerabile.