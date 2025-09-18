Lookman si allena con la squadra: l'attaccante ha svolto il primo allenamento in gruppo

Il braccio di ferro tra giocatore e società va avanti dalle prime settimane di agosto, quando Lookman chiede la cessione all'Inter che aveva bussato alla porta della Dea con un'offerta di circa 40 milioni. La trattativa naufraga e Lookman fa perdere le sue tracce per giorni, facendo infuriare la società e creando un clima di tensione che lo porta ad allenarsi a parte fino a pochi giorni fa. Lo stesso Juric aveva commentato così il gelo tra le due parti: "È una situazione davvero spiacevole e difficile da gestire. Lookman non sarà convocato per Atalanta-Lecce perché a livello umano sto cercando altro. Servono sacrificio e voglia di mettersi a disposizione per la squadra e per il progetto"