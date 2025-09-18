Logo SportMediaset
ATALANTA

Lookman si allena con la squadra: l'attaccante ha svolto il primo allenamento in gruppo

Questa mattina il chiarimento dell'attaccante con allenatore e compagni 

18 Set 2025 - 15:56

 È arrivata la notizia che il mondo Atalanta attendeva da settimane: Ademola Lookman ha svolto il primo allenamento con la squadra ed è tornato a disposizione. Questa mattina l'attaccante ha avuto un chiarimento con i compagni di squadra e con l'allenatore Ivan Juric, che potrebbe considerare anche una sua convocazione già per la partita di Torino. L'Atalanta recupera una pedina fondamentale e un elemento offensivo di grande importanza nelle rotazioni e nella gestione del doppio impegno tra Serie A e Champions League

Il braccio di ferro tra giocatore e società va avanti dalle prime settimane di agosto, quando Lookman chiede la cessione all'Inter che aveva bussato alla porta della Dea con un'offerta di circa 40 milioni. La trattativa naufraga e Lookman fa perdere le sue tracce per giorni, facendo infuriare la società e creando un clima di tensione che lo porta ad allenarsi a parte fino a pochi giorni fa. Lo stesso Juric aveva commentato così il gelo tra le due parti: "È una situazione davvero spiacevole e difficile da gestire. Lookman non sarà convocato per Atalanta-Lecce perché a livello umano sto cercando altro. Servono sacrificio e voglia di mettersi a disposizione per la squadra e per il progetto"

Lookman e l'Atalanta, dopo settimane di tensione, hanno deciso di mettere da parte le loro ragioni e pensare al bene comune, con il giocatore che potrà tornare a giocare con continuità e la squadra che recupera il suo pezzo pregiato. 

