Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
atalanta

Atalanta, Djimsiti fa mea culpa dopo il regalo a Lautaro: "Errore che cambia tutto". Ma con l'Inter è una maledizione

Il difensore dei bergamaschi decisivo al contrario nelle ultime due stagioni. Ma nel 2018/19 aveva segnato nell'ultima vittoria bergamasca

di Stefano Fiore
29 Dic 2025 - 13:10

"Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre": così Berat Djimsiti chiede scusa via social per il passaggio sbagliato in direzione di Kolasinac che, grazie al pressing di Pio Esposito, si è trasformato in un involontario assist per la rete dell'Inter di Lautaro Martinez, risultata poi decisiva ai fini del risultato.

Ultimamente sembra aleggiare una cappa di sfortuna sopra il difensore svizzero-albanese quando incontra il nerazzurro interista. Poco più di un anno fa, era il 30 agosto 2024, terza giornata della Serie A 2024/25 era stato protagonista, dopo soli tre minuti, dell'autogol (deviazione su un tiro di Thuram) che aveva aperto la goleada della squadra di Simone Inzaghi, che alla fine aveva vinto 4-0.

Allo stesso tempo è giusto ricordare che Djimsiti è entrato nel tabellino dell'ultima vittoria dell'Atalanta contro l'Inter, datata 11 novembre 2018: sbloccò Hateboer, in seguito il pareggio di Icardi, poi la valanga bergamasca con Mancini, appunto Djimsiti, e il Papu Gomez.

Atalanta-Inter: le immagini della gara

1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

djimsiti
scuse
atalanta
inter
precedenti
autogol

Ultimi video

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:21
Doppietta per Ronaldo

Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

I più visti di Atalanta

Lautaro sfonda il bunker della Dea: l'Inter chiude il 2025 in vetta da sola

DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

Palladino, appello ai tifosi: "Dobbiamo sfatare il tabù Inter, voglio una grande bolgia"

Atalanta-Inter: le immagini della gara

Disavventura per Zapata, respinto dalla sicurezza entrando in banca

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:36
Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali
15:35
Lazio, Sarri operato per una fibrillazione atriale: intervento perfettamente riuscito
Rafa Leao: 49,5 milioni
15:21
Milan verso Cagliari: Leao corre in campo, Gabbia ci prova
14:43
Burundi, calciatore muore in campo dopo aver messo una moneta in bocca
14:25
Il mea culpa di Djimsiti dopo l'Inter: "Scusa Atalanta, errore mio"