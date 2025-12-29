Atalanta, Djimsiti fa mea culpa dopo il regalo a Lautaro: "Errore che cambia tutto". Ma con l'Inter è una maledizione

Ultimamente sembra aleggiare una cappa di sfortuna sopra il difensore svizzero-albanese quando incontra il nerazzurro interista. Poco più di un anno fa, era il 30 agosto 2024, terza giornata della Serie A 2024/25 era stato protagonista, dopo soli tre minuti, dell'autogol (deviazione su un tiro di Thuram) che aveva aperto la goleada della squadra di Simone Inzaghi, che alla fine aveva vinto 4-0.