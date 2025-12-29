Atalanta, Djimsiti fa mea culpa dopo il regalo a Lautaro: "Errore che cambia tutto". Ma con l'Inter è una maledizione

Atalanta-Inter: le immagini della gara
© Getty Images
© Getty Images
Il difensore dei bergamaschi decisivo al contrario nelle ultime due stagioni. Ma nel 2018/19 aveva segnato nell'ultima vittoria bergamascadi Stefano Fiore
"Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre": così Berat Djimsiti chiede scusa via social per il passaggio sbagliato in direzione di Kolasinac che, grazie al pressing di Pio Esposito, si è trasformato in un involontario assist per la rete dell'Inter di Lautaro Martinez, risultata poi decisiva ai fini del risultato.
Ultimamente sembra aleggiare una cappa di sfortuna sopra il difensore svizzero-albanese quando incontra il nerazzurro interista. Poco più di un anno fa, era il 30 agosto 2024, terza giornata della Serie A 2024/25 era stato protagonista, dopo soli tre minuti, dell'autogol (deviazione su un tiro di Thuram) che aveva aperto la goleada della squadra di Simone Inzaghi, che alla fine aveva vinto 4-0.
Allo stesso tempo è giusto ricordare che Djimsiti è entrato nel tabellino dell'ultima vittoria dell'Atalanta contro l'Inter, datata 11 novembre 2018: sbloccò Hateboer, in seguito il pareggio di Icardi, poi la valanga bergamasca con Mancini, appunto Djimsiti, e il Papu Gomez.
© Getty Images
© Getty Images