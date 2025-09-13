Atalanta, caso chiuso? Non ancora! Lookman chiede di allenarsi a parte, i tifosi non perdonano: "Indegno"

Caso chiuso? Non ancora, restano infatti diverse incognite. Lookman è tornato ieri a Zingonia dopo gli impegni con la Nigeria ma, come riporta L'Eco di Bergamo, ha chiesto di allenarsi a parte. Con tutta probabilità una richiesta dovuta alla stanchezza post-nazionale, legata dunque alla necessità di svolgere un lavoro atletico di scarico. Tuttavia per avere certezze occorre attendere la rifinitura di questo pomeriggio e, conseguentemente, le parole di Juric alla vigilia del match contro il Lecce: se anche oggi l'attaccante nerazzurro proseguisse a lavorare da solo, è chiaro che la frattura di questa estate non potrebbe dirsi ricomposta.