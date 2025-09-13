Logo SportMediaset
Atalanta, caso chiuso? Non ancora! Lookman chiede di allenarsi a parte, i tifosi non perdonano: "Indegno"

13 Set 2025 - 11:23
Caso chiuso? Non ancora, restano infatti diverse incognite. Lookman è tornato ieri a Zingonia dopo gli impegni con la Nigeria ma, come riporta L'Eco di Bergamo, ha chiesto di allenarsi a parte. Con tutta probabilità una richiesta dovuta alla stanchezza post-nazionale, legata dunque alla necessità di svolgere un lavoro atletico di scarico. Tuttavia per avere certezze occorre attendere la rifinitura di questo pomeriggio e, conseguentemente, le parole di Juric alla vigilia del match contro il Lecce: se anche oggi l'attaccante nerazzurro proseguisse a lavorare da solo, è chiaro che la frattura di questa estate non potrebbe dirsi ricomposta. 

Detto questo, anche la situazione ambientale non è delle migliori. In città, nei pressi dello stadio, sono comparsi nelle ultime ore messaggi niente affatto concilianti ("Lookman indegno") da parte della tifoseria bergamasca nei confronti del giocatore: il popolo atalantino continua a chiedere almeno un gesto di scuse o di riconciliazione, considerato il peso dei comportamenti estivi, che tuttavia non è ancora avvenuto. Anzi, sui propri profili social Lookman sta continuando ad escludere ogni riferimento all'Atalanta, atteggiamento che non facilita un riavvicinamento. Difficile, dunque, che il reintegro posso avvenire già per il match di domani contro il Lecce.

