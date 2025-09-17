Atalanta: 19 tifosi arrestati a Parigi per gli scontri con gli ultras del Psg

Diciannove tifosi dell'Atalanta sono stati arrestati a Parigi dopo gli scontri avvenuti martedì sera nel centro della capitale francese, alla vigilia della sfida di Champions contro i campioni in carica del Psg. Secondo la radio locale Europe 1, gli incidenti sono esplosi nei pressi del Centre Pompidou e Les Halles, quando due gruppi di ultras della Dea e del Psg si sono scontrati in Rue des Lombards. Alcuni, con il volto coperto, avrebbero provocato violenze e danneggiamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Direzione dell'ordine pubblico e della viabilità (DOPC), che hanno arrestato 19 persone per violenza, in alcuni casi con armi, e danneggiamento.