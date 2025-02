Lookman risponde a Gasperini e attacca: "Parole profondamente irrispettose, mi sento ferito"

Preso di mira dopo il rigore sbagliato con il Bruges (le parole di Gasperini, particolarmente dure, hanno avuto un vasto eco), Ademola Lookman ha voluto rispondere sui social tirando più di una frecciata al proprio allenatore. "Mi rattrista dover scrivere questo messaggio in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città - ha esordito il nigeriano -. Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, soprattutto per il duro ed enorme lavoro, oltre che impegno che ho sempre messo ogni giorno per contribuire al successo di questo club e dei tifosi".