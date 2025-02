Da Lookman ai casi Abraham-Theo: sui rigori regna l'anarchia. E gli allenatori protestano

A tornare in mente è quanto accaduto lo scorso 6 ottobre nel corso di Fiorentina-Milan, con sfuriata di Fonseca al fischio finale. Nell'occasione erano stati Theo Hernandez e Abraham a 'scippare' il pallone a Pulisic con esito negativo: entrambi furono ipnotizzati da un De Gea in serata di grazia. Nel mirino del tecnico portoghese però ci era finito proprio l'americano, rigorista designato: "Doveva calciarlo lui, non so perché hanno cambiato idea in campo. Gli ho detto che non deve succedere più". Insomma, se da una parte c'è qualche calciatore eccessivamente desideroso di essere protagonista (non rispettando però i dettami tecnici), dall'altra c'è un compagno incapace di farsi rispettare in campo.