Domani l'esordio della Dea in Champions contro il Psg campione in carica

Dopo la prima vittoria ottenuta in campionato contro il Lecce, l'Atalanta di Juric cerca continuità in Europa
L'esordio non sarà dei più semplici: in trasferta contro il Psg campione in carica e primo a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Ligue 1, ma l'Atalanta nel 4-1 del Gewiss Stadium contro il Lecce ha trovato delle certezze ed è pronta a metterle in campo di fronte a un peso massimo della competizione. Il Parco dei Principi spaventa e non poco, ma la Dea ha il dovere di affrontare questa sfida consapevole dei suoi mezzi e forte del fatto che, dopo questa partita, il calendario sarà leggermente più in discesa, con le sfide casalinghe contro Club Brugge e Slavia Praga all'orizzonte.
Ivan Juric dovrà ancora fare i conti con le assenze pesanti di Scamacca e Ederson. L'intenzione dell'allenatore croato non è quella di stravolgere l'undici titolare con cui l'Atalanta ha ottenuto i primi tre punti in campionato, ma potrebbe comunque optare per un paio di ritocchi. A schermare la porta difesa da Carnesecchi ci dovrebbe essere il terzetto composto da Scalvini, Hien e Djimsiti. Conferme quasi certe per la coppia De Roon-Pasalic a centrocampo e per gli esterni Bellanova e Zalewski. In avanti, dietro al riferimento Krstovic, dovrebbero agire Sulemana e De Ketelaere: il belga in questo momento sembra essere il jolly della squadra di Juric, con due gol segnati nell'ultima uscita di campionato a sottolineare l'ottimo momento di forma.
L'assenza che continua a pesare di più dalle parti di Zingonia è quella di Ademola Lookman. La frattura tra l'attaccante e la società sembra, al momento, difficile da sanare, in particolare dopo le parole di Juric, che si è espresso così: "La situazione è spiacevole. Lui e l'Atalanta si sono dati molto, ma in questo momento abbiamo bisogno di gente attaccata alla maglia che si senta coinvolta in questo progetto".
