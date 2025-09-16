Domani l'esordio della Dea in Champions contro il Psg campione in carica

L'esordio non sarà dei più semplici: in trasferta contro il Psg campione in carica e primo a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Ligue 1, ma l'Atalanta nel 4-1 del Gewiss Stadium contro il Lecce ha trovato delle certezze ed è pronta a metterle in campo di fronte a un peso massimo della competizione. Il Parco dei Principi spaventa e non poco, ma la Dea ha il dovere di affrontare questa sfida consapevole dei suoi mezzi e forte del fatto che, dopo questa partita, il calendario sarà leggermente più in discesa, con le sfide casalinghe contro Club Brugge e Slavia Praga all'orizzonte.