Psg, Luis Enrique: "Vogliamo provare a ripeterci. Kvara? Condizioni da testare"

Il tecnico campione d'Europa in carica alla vigilia del debutto in Champions contro la Dea: "L'anno scorso abbiamo fatto la storia"
Luis Enrique ha presentato la sfida tra il suo Psg e l'Atalanta, primo match della fase campionato di Champions League, cominciando dalle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara recuperato? Non lo so, ha ricevuto un colpo molto forte alla tibia e faremo una prova domani per decidere se schierarlo titolare - le sue parole a Sky -. Nello sport è normale, è uno sport di contatto, ma ora dobbiamo stare molto attenti alla salute dei giocatori".
Il tecnico spagnolo ha poi spiegato che l'intenzione della squadra è quella di provare a ripetere il trionfo della passata stagione: "Chiaro che sì, è il nostro obiettivo. L'anno scorso abbiamo fatto la storia, ma quando sei un club come il nostro, con questi tifosi, devi avere obiettivi ambiziosi e ci vogliamo provare".
Infine una battuta sulla possibilità di seguire la gara dalla tribuna come ha fatto in campionato contro il Lens: "Non lo so, ma da lì ho una visuale diversa e decideremo domani. Per fortuna abbiamo qui la possibilità di farlo".
In conferenza si è poi soffermato maggiormente sull'analisi dell'avversario: "Non sappiamo davvero quale sia il valore dell'Atalanta perché hanno cambiato allenatore. Hanno giocato solo tre partite. Sicuramente sarà una partita complicata e difficile, ma dovremo saperla gestire. Siamo pronti".
