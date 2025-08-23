Atalanta, Juric: "Zero ansia e tanta curiosità, voglio una squadra che corra e sorprenda"

"Il caso Lookman? Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi"
© IPA
Tutto pronto in casa Atalanta in vista della prima gara di campionato. Per Ivan Juric sarà la prima uscita ufficiale alla guida della Dea dopo la fine dell'era Gasperini e le sensazioni sono buone. "Mi aspetto quello che ho visto in questi 40 giorni, voglia di fare bene e di imparare - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Nessuna ansia per ciò che è stato. Vedo un gruppo giovane, con grande voglia di crescere e di mettersi in mostra. "Sono molto curioso di vedere la mia squadra all'opera, di vedere cosa faranno i ragazzi - ha aggiunto -. Il livello si è alzato, sarà un campionato bellissimo". "Il caso Lookman? Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore - ha continuato -. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta".
Poi qualche considerazione tattica sulla nuova Atalanta. "Possiamo adattarci a più sistemi, anche se l’idea principale resta il trequartista dietro la punta - ha spiegato l'allenatore nerazzurro -. I due centravanti insieme? Per ora non è nelle mie intenzioni". "Vogliamo costruire una squadra coesa, con esperienza e freschezza - ha aggiunto -. L'Atalanta deve lavorare in silenzio, con umiltà e concentrazione. Sarà un campionato difficile, ma anche molto stimolante". "Contro la Juventus abbiamo sofferto il ritmo - ha proseguito -. Vorrei già vedere passi avanti: più intensità, più velocità e un gioco che emozioni".
"Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi - ha continuato Juric parlando dei nuovi arrivati a Bergamo -. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso". Quanto alle condizioni di Scamacca, invece il tecnico nerazzurro ha le idee chiarissime: "Non è ancora al cento per cento, ma ha lavorato benissimo e può partire titolare. Lo considero pronto".
Poi qualche battuta sull'avversario. "Il Pisa? Gilardino è un tecnico preparato, le sue squadre difendono con ordine ma sanno anche proporre gioco. Li affronteremo con grande rispetto", ha detto Juric svelando le insidie del match contro la neopromossa.
Commenti (0)