Atalanta, Juric: "Zero ansia e tanta curiosità, voglio una squadra che corra e sorprenda"

Tutto pronto in casa Atalanta in vista della prima gara di campionato. Per Ivan Juric sarà la prima uscita ufficiale alla guida della Dea dopo la fine dell'era Gasperini e le sensazioni sono buone. "Mi aspetto quello che ho visto in questi 40 giorni, voglia di fare bene e di imparare - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Nessuna ansia per ciò che è stato. Vedo un gruppo giovane, con grande voglia di crescere e di mettersi in mostra. "Sono molto curioso di vedere la mia squadra all'opera, di vedere cosa faranno i ragazzi - ha aggiunto -. Il livello si è alzato, sarà un campionato bellissimo". "Il caso Lookman? Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore - ha continuato -. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta".