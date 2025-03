Atalanta, Gasperini: "Scudetto svanito, era un sogno impossibile"

Gasp non cerca scuse per la prestazione odierna. "La sosta non ci ha certo agevolato, ma questo vale per tutti, non avevamo il dinamismo e le gambe per giocare una partita almeno per produzione di occasioni come abbiamo sempre fatto. È una partita da archiviare, che ci siamo complicati dopo il gol nel primo tempo. Ora dobbiamo ritrovare le stesse energie delle ultime gare, quando capitano queste giornate devi anche avere la forza di non pensarci troppo - ha aggiunto il tecnico nerazzurro - Resta il fatto che ci sono tante squadre in pochi punti, con scontri diretti un po' per tutte le squadre. Noi dobbiamo sfruttare il calendario, anche se è in dubbio che alcune squadre con una striscia di risultati importanti si sono riavvicinate".