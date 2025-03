Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-0: Kean infrange il sogno scudetto della Dea

LE STATISTICHE

La Fiorentina (51) ha conquistato più di 50 punti dopo le prime 30 gare stagionali di Serie A solo per la terza nelle ultime 10 stagioni nella competizione, dopo il 2015/16 (55) e il 2016/17 (51).

L’Atalanta ha chiuso un match di Serie A senza tiri nello specchio per la prima volta dal 26 febbraio 2023, contro il Milan; inoltre, la Dea ha effettuato nove conclusioni senza centrare la porta neanche in un’occasione in campionato per la prima volta dal 7 aprile 2019, contro l’Inter (nove).

Moise Kean (16) è il primo giocatore italiano a segnare più di 15 gol in una stagione di Serie A con la Fiorentina a partire da Giuseppe Rossi, 16 marcature nel 2013/14.

Moise Kean è il giocatore che per più volte ha segnato il primo gol del match in questa Serie A (sette).

Tra i giocatori che hanno segnato più di 15 gol nei maggiori cinque campionati europei in corso, solamente Erling Haaland (luglio 2000, 21 reti) è più giovane rispetto a Moise Kean (febbraio 2000, 16 marcature).

L'Atalanta è diventata solo la terza avversaria, dopo Hellas Verona (nel 2022/23) e Torino (in questa stagione), contro cui Moise Kean è andato a segno in entrambi i match disputati in una stagione di Serie A.

La Fiorentina ha vinto tre gare interne di fila tenendo la porta inviolata in Serie A per la prima volta con Raffaele Palladino in panchina: l’ultimo precedente risale a dicembre 2023, con Vincenzo Italiano alla guida della Viola.

L’Atalanta è rimasta a secco di reti in quattro delle ultime sei gare di campionato, tante volte quante nelle precedenti 48 partite di Serie A; in particolare, ha registrato due incontri di fila senza gol all’attivo nella competizione per la prima volta da maggio 2023 (contro Juventus e Salernitana in quel caso).

L’Atalanta ha perso due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso agosto (contro Torino e Inter).

Raffaele Palladino (classe 1984) è il primo allenatore nato dal 1983 in avanti ad aver tagliato il traguardo delle 100 panchine in Serie A.