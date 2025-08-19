L'INCONTRO Il commissario tecnico Gennaro Gattuso fa visita l'Atalanta prima del via del campionato

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso è stato in visita al Centro Bortolotti nella mattinata di martedì 19 agosto, accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, e dal preparatore dei portieri Roberto Perrone. Ad accogliere la delegazione azzurra l'Amministratore Delegato Luca Percassi con il Direttore Generale Area Istituzionale Umberto Marino, il Direttore Generale Area Corporate Andrea Fabris e il Direttore Sportivo Tony D'Amico. Il CT Gattuso insieme alla delegazione azzurra ha poi incontrato mister Jurić e il suo staff e ha salutato la squadra prima di assistere alla sessione d'allenamento.