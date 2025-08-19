Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
1 di 6
© atalanta.it
© atalanta.it
© atalanta.it

© atalanta.it

© atalanta.it

L'INCONTRO

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso fa visita l'Atalanta prima del via del campionato

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso è stato in visita al Centro Bortolotti nella mattinata di martedì 19 agosto, accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, e dal preparatore dei portieri Roberto Perrone. Ad accogliere la delegazione azzurra l'Amministratore Delegato Luca Percassi con il Direttore Generale Area Istituzionale Umberto Marino, il Direttore Generale Area Corporate Andrea Fabris e il Direttore Sportivo Tony D'Amico. Il CT Gattuso insieme alla delegazione azzurra ha poi incontrato mister Jurić e il suo staff e ha salutato la squadra prima di assistere alla sessione d'allenamento.

19 Ago 2025 - 12:38
6 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:32
Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

00:31
Viviano: "Solet all'Inter? È 'un Bisseck' con più potenziale"

Viviano: "Solet all'Inter? È 'un Bisseck' con più potenziale"

03:32
Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

I più visti di Calcio

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Barella, Bastoni, Dimarco

Barella, Bastoni, Dimarco