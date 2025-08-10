Amichevoli: l'Atalanta non decolla e stecca ancora, solo 3-3 con l'Opatija

Chi si aspettava una reazione dopo il bruttissimo 4-0 di Colonia resta deluso: l'Atalanta, al di là del 3-3 con l'Opatija (club di seconda divisione croata) che resta comunque un risultato non positivo, continua a ballare in difesa. Eppure, al Bortolotti, la Dea parte subito forte e con Scamacca (diagonale pericoloso) e Kamaldeen Sulemana sfiora il vantaggio, che arriva comunque al 23' con un tap-in su assist dalla destra di Samardzic. Così, a metà primo tempo, è 1-0 per la Dea. Il vantaggio dura però solo 6 minuti, poi gli ospiti pareggiano con il destro da pochi passi di Zlibanovic. Ma questa è inevitabilmente la partita dei Sulemana: al 34', Ibrahim conclude con uno splendido destro su scarico dal limite di Scamacca mettendo la sfera sotto l'incrocio dei pali e trovando il 2-1. All'ultima azione del primo tempo, tuttavia, l'Opatija pareggia ancora con Zlibanovic, che sfrutta l'errore di Ahanor e supera Sportiello trovando la doppietta.