L'AMICHEVOLE

Amichevoli: l'Atalanta non decolla e stecca ancora, solo 3-3 con l'Opatija

La Dea pareggia con la squadra di seconda divisione croata, non bastano i due Sulemana e Samardzic

10 Ago 2025 - 13:21
Nemmeno 24 ore dopo la batosta con il Colonia, l'Atalanta stecca un'altra amichevole non andando oltre il 3-3 con l'Opatija, squadra di seconda divisione croata. La Dea va due volte in vantaggio con i due Sulemana, Kamaldeen (23') e Ibrahim (34'), ma la doppietta di Zlibanovic (29' e 45') tiene tutto in equilibrio. Nella ripresa, Ajayi (50') sembra completare la rimonta, ma Samardzic (71') evita il ko ai nerazzurri pareggiando su rigore.

Chi si aspettava una reazione dopo il bruttissimo 4-0 di Colonia resta deluso: l'Atalanta, al di là del 3-3 con l'Opatija (club di seconda divisione croata) che resta comunque un risultato non positivo, continua a ballare in difesa. Eppure, al Bortolotti, la Dea parte subito forte e con Scamacca (diagonale pericoloso) e Kamaldeen Sulemana sfiora il vantaggio, che arriva comunque al 23' con un tap-in su assist dalla destra di Samardzic. Così, a metà primo tempo, è 1-0 per la Dea. Il vantaggio dura però solo 6 minuti, poi gli ospiti pareggiano con il destro da pochi passi di Zlibanovic. Ma questa è inevitabilmente la partita dei Sulemana: al 34', Ibrahim conclude con uno splendido destro su scarico dal limite di Scamacca mettendo la sfera sotto l'incrocio dei pali e trovando il 2-1. All'ultima azione del primo tempo, tuttavia, l'Opatija pareggia ancora con Zlibanovic, che sfrutta l'errore di Ahanor e supera Sportiello trovando la doppietta.

Nella ripresa, gli ospiti passano addirittura in vantaggio con Ajayi, che elude il fuorigioco e al 50' firma il 3-2. Al 71', però, Samardzic si guadagna e trasforma il calcio di rigore che rimette tutto in parità. L'ex Udinese, pochi minuti dopo, ha la palla del 4-3, ma spedisce a lato: è l'ultima azione di un'amichevole dalla durata ridotta (76 minuti) e che fa scattare un altro piccolo campanello d'allarme per Juric a due settimane dal debutto in campionato col Pisa.

