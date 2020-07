Atalanta, Gasperini fissa l'obiettivo Champions: "Momento decisivo"

VERSO CAGLIARI-ATALANTA

Reduce da sette vittorie consecutive, l'Atalanta si prepara ad affrontare la trasferta di Cagliari con la consapevolezza e le ambizioni di un top club ormai affermato. "E' il momento di stabilizzare il nostro vantaggio, abbiamo un traguardo forte in testa: la qualificazione alla Champions", ha spiegato Gian Piero Gasperini fissando l'obiettivo dei bergamaschi. "Col Cagliari la partita sarà difficile, lo sappiamo - ha aggiunto -. Ma l'importante è che ci siamo tutti e che io abbia la possibilità di scegliere i giocatori che stanno meglio".

"Tutte le partite sono state fondamentali, per la classifica forse quella contro il Napoli è stata la piu' importante di tutte - ha proseguito -. Ma iniziare così dopo la sosta era quanto di meglio potessimo sperare". "Le gare hanno tante facce, in questo momento le condizioni sono diverse, non c'è pubblico, si gioca ogni tre giorni, vanno interpretate di volta in volta", ha continuato Gasperini. "Poi c'è il valore dell'avversario, la prestazione in campo può essere fatta in tanti modi. Globalmente abbiamo sempre fatto delle buone partite e i risultati sono sicuramente meritati", ha precisato il tecnico dell'Atalanta.



L'unico rammarico di Gian Piero Gasperini è quello di non poter condividere con i tifosi l'entusiasmo per i record dell'Atalanta. "Per noi l'assenza del pubblico è ancora più dolorosa, vista la stagione entusiasmante", ha spiegato. "I nostri tifosi ci fanno sentire comunque la loro vicinanza - ha continuato il tecnico - e noi stiamo regalando loro un sorriso".

Poi una menzione particolare per Gomez, vero trascinatore dell'Atalanta in questa stagione insieme a Ilicic e Zapata. "Il Papu è l'emblema della squadra - ha spiegato il tecnico nerazzurro esaltando le doti tecniche e umane del suo attaccante -. Gioca in ruoli diversi, dov'è utile, e li interpreta sempre nel modo migliore".