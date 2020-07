L'Atalanta non si ferma più: Champions blindata per la seconda volta

SERIE A

Sette vittorie di fila, dodici punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice. la Roma, un posto Champions praticamente già guadagnato per il secondo anno consecutivo e la bellezza di 82 gol realizzati finora in campionato. Aggiungiamoci pure l'approdo ai quarti di finale della coppa più prestigiosa e possiamo tranquillamente abbandonare il luogo comune del "miracolo di provincia" o della "rivelazione". Questa squadra è una delle più concrete realtà del nostro calcio.

Abituati a vedere una squadra "heavy metal" tutta pressing, ricerca dell'anticipo, marcature individuali con sofisticati meccanismi di scalate difensive e ricerca ossessiva di un gioco d'attacco, contro il Napoli la Dea, conoscendo le straordinarie doti in ripartenza della squadra di Gattuso, ha saputo adattarsi, aspettando e gestendo il gioco per poi colpire al momento giusto. Una prova di maturità da grande squadra.

Le caratteristiche base di un calcio che ha dato la sveglia al calcio italiano si sono comunque viste nelle studiate combinazioni sugli esterni (con la creazione di rombi e triangoli in movimento ad aprire e occupare gli spazi), nel manifesto programmatico del secondo gol (con un centrale e due difensori esterni a partecipare e a concludere l'azione) e nella solita partita da incorniciare del Papu Gomez. Parte da seconda punta, va a prendersi il pallone da regista, ispira sulla trequarti e si allarga anche sulle fasce come in occasione del cross per il primo gol.

Il resto è il solito corollario gasperiniano a cui va aggiunta la straordinaria opzione del lancio per Zapata, capace come pochi di difendere il pallone e di girarsi per cercare lo strappo in velocità. Blindato il quarto posto e con un quarto di Champions da giocare ad agosto, ora l'Atalanta può davvero sognare in grande, riempiendo d'orgoglio il calcio italiano che può esportare in Europa una sua straordinaria rappresentante.