Atalanta, Palladino: "Grande gruppo, siamo sulla strada giusta"

"E' stata una bella settimana, vincere in Champions e poi qui in casa davanti ai nostri tifosi. È stata una giornata importante, ho visto tutto il gruppo coinvolto con dei ragazzi fantastici. Hanno dato una grande risposta, perchè la partita non era facile contro una Fiorentina viva che aveva voglia di fare risultato". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino commenta la vittoria contro la Fiorentina in campionato. "Siamo molto soddisfatti di non aver preso gol, gli attaccanti sono stati cinici. Voglio questa mentalità, perchè la strada è quella giusta", ha aggiunto a Sky. "Il merito è dei ragazzi, io ho portato le mie idee. L'umore non era dei migliori, ho provato ad instaurare un rapporto di dialogo e di sintonia. Li ho responsabilizzati, ma se non c'era un grande gruppo tutto questo non era possibile in così poco tempo. Sono davvero molto soddisfatto", ha detto ancora Palladino. "Io ho cercato di dare una identità alla squadra, ma non era facile. Non ho la bacchetta magica, il merito è dei ragazzi ripeto. Sono tutti coinvolti, anche chi non gioca ed è in panchina. Questo spirito mi piace, la mentalità deve essere questa. Mi è piaciuto il coraggio della squadra", ha concluso Palladino.