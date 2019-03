Agnelli: "Giusto demolire San Siro, ma Inter e Milan dovrebbero avere due stadi diversi"

29/03/2019

Dopo le parole del presidente del Milan Scaroni e le discussioni degli ultimi giorni circa l'eventualità di demolire San Siro per uno stadio completamente nuovo e moderno, ma sempre condiviso dai rossoneri e l'Inter, è intervenuto anche Andrea Agnelli: "E' uno stadio che ancora oggi pieno, è straordinario. Dopo di che uno deve fare delle riflessioni su cosa è un impianto moderno invece. Un impianto moderno, quali sono le sue esigenze, perché possa essere utilizzato a 360° gradi, per gli sponsor, per le sue attività e spazi. Da questo punto di vista devo dire che San Siro fa sentire la sua età, è del 1925 e se dovessi essere io a scegliere vorrei un impianto moderno e completamente nuovo da questo punto di vista. Non si può essere nostalgici quando si guarda le innovazioni, quelle che devono essere le migliori condizioni per giocare a calcio al mondo di oggi e avere uno stadio però vivo 365 giorni l'anno. Se la decisione spettasse a me, farei di tutto per avere un impianto completamente nuovo".



Il presidente della Juventus però auspicherebbe uno stadio per il Milan e uno per l'Inter, in una condizione ideale: "Credo che chiunque vorrebbe uno stadio individuale però a quel punto lo brandizza e vive con i colori sociali, pensiamo a Liverpool ed Everton, a Manchester con due stadi, pensiamo a città che sono analoghe e sono addirittura più piccole di Milano, due impianti sono ideali. Dopo di che entrano una serie di riflessioni che sono economiche, finanziarie e di pianificazione e lì sta ai club fare le proprie valutazioni. Fosse per me io l'impianto lo vorrei esclusivamente per la squadra e la società che rappresento, quindi l'Inter il suo stadio e il Milan il suo stadio".