Adriano, truffa IA alla madre. L'ira dell'Imperatore: "Ti vengo a cercare"

La reazione di Adriano non si è fatta attendere: attraverso un video diventato virale, l'ex attaccante dell'Inter ha chiarito di non aver mai cambiato numero di telefono e ha lanciato un durissimo ultimatum di 24 ore al malintenzionato. "Con la famiglia non si scherza, restituisci i soldi o verrò a cercarti", ha tuonato l'Imperatore, avvisando i suoi milioni di follower di prestare la massima attenzione alle richieste sospette, specialmente quelle che utilizzano tecnologie vocali contraffatte.