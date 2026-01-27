Adriano, truffa IA alla madre. L'ira dell'Imperatore: "Ti vengo a cercare"

Adriano vittima di un deepfake: un truffatore usa l'IA per rubare 2.400€ alla madre dell'ex Inter. I dettagli della truffa.

27 Gen 2026 - 08:43
© instagram

© instagram

Adriano ha denunciato sui propri canali social una truffa particolarmente odiosa che ha colpito la madre a Rio de Janeiro. Sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per clonare l'identità del calciatore, un impostore è riuscito a indurre la donna a versare oltre 15 mila reais (circa 2.400 euro) su un conto corrente fraudolento. L'episodio mette in luce l'allarmante evoluzione delle tecniche di deepfake, ormai capaci di manipolare i legami affettivi più profondi per scopi criminali.

La reazione di Adriano non si è fatta attendere: attraverso un video diventato virale, l'ex attaccante dell'Inter ha chiarito di non aver mai cambiato numero di telefono e ha lanciato un durissimo ultimatum di 24 ore al malintenzionato. "Con la famiglia non si scherza, restituisci i soldi o verrò a cercarti", ha tuonato l'Imperatore, avvisando i suoi milioni di follower di prestare la massima attenzione alle richieste sospette, specialmente quelle che utilizzano tecnologie vocali contraffatte.

adriano
truffa
mamma
video
intelligenza artificiale

Ultimi video

00:35
Che cos'è il derossismo?

Che cos'è il derossismo?

03:10
Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

00:56
SRV RULLO MOVIOLA VERONA-UDINESE 26/1 SRV

La Supermoviola di Verona-Udinese

03:08
SRV RULLO RIBALTONI SCUDETTO E CHAMPIONS 26/1 (MUSICATO)

Campionato ribaltato: Inter a +5, poi mucchio Champions

01:55
CLIP MN OK MICELI SU MERCATO VARIE 26/1 SRV

Countdown Calciomercato: tutte le ultime trattative

01:27
CLIP MN OK MICELI SU MERCATO MILAN E NAPOLI 26/1 SRV

Calciomercato: il Napoli su Terrier, il Milan vuole Gila

01:22
CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

02:03
SRV RULLO JUVE, LA RIVOLUZIONE SPALLETTI 26/1 (MUSICATO) SRV

La Juve ha trovato la guida: Spalletti uomo rivoluzione

01:47
SRV RULLO JUVE, LA RINASCITA DI DAVID 26/1 SRV EDL OK

Juve, la rinascita David: gol, fiducia e mercato cancellato

01:44
SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

02:05
SRV RULLO INTER, SOMMER NONOSTANTE TUTTO 26/01 (MUSICATO) SRV

Sommer-Inter: tra dubbi, critiche, la fiducia di Chivu e il futuro

01:30
SRV RULLO MILAN, MISSIONE "DERBY SCUDETTO" 26/01 SRV

Milan, missione derby: ecco i motivi per credere ancora nello scudetto

01:45
SRV RULLO NAPOLI, CHELSEA PER "SALVARE" LA STAGIONE 26/01 SRV

Napoli al bivio: con il Chelsea dentro o fuori per salvare la stagione

00:57
DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

01:24
Inter a 5 sul Milan

Inter a +5 sul Milan

00:35
Che cos'è il derossismo?

Che cos'è il derossismo?

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:43
Adriano, truffa IA alla madre. L'ira dell'Imperatore: "Ti vengo a cercare"
23:03
Torino contestato, ultras annunciano: "Curva vuota col Lecce"
20:13
Gasperini: "Dai tifosi una grande spinta, l'attaccamento alla Roma è diverso da tutti"
19:54
Fiorentina, la moglie di Commisso: "Porteremo avanti ciò che lui ha iniziato a fare"
18:18
Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti