Adriano, truffa IA alla madre. L'ira dell'Imperatore: "Ti vengo a cercare"
Adriano vittima di un deepfake: un truffatore usa l'IA per rubare 2.400€ alla madre dell'ex Inter. I dettagli della truffa.
Adriano ha denunciato sui propri canali social una truffa particolarmente odiosa che ha colpito la madre a Rio de Janeiro. Sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per clonare l'identità del calciatore, un impostore è riuscito a indurre la donna a versare oltre 15 mila reais (circa 2.400 euro) su un conto corrente fraudolento. L'episodio mette in luce l'allarmante evoluzione delle tecniche di deepfake, ormai capaci di manipolare i legami affettivi più profondi per scopi criminali.
La reazione di Adriano non si è fatta attendere: attraverso un video diventato virale, l'ex attaccante dell'Inter ha chiarito di non aver mai cambiato numero di telefono e ha lanciato un durissimo ultimatum di 24 ore al malintenzionato. "Con la famiglia non si scherza, restituisci i soldi o verrò a cercarti", ha tuonato l'Imperatore, avvisando i suoi milioni di follower di prestare la massima attenzione alle richieste sospette, specialmente quelle che utilizzano tecnologie vocali contraffatte.