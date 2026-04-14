Successione Gravina: Malagò sfida Abete per la Figc. Programmi, date e percentuali del voto

La corsa per la successione a Gabriele Gravina come nuovo presidente della Federcalcio sarà una sfida a due: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete ieri di fatto hanno presentato le proprie candidature, il termine ultimo per l'ufficialità è il 13 maggio, il primo tramite i club di Serie A, il secondo chiedendo alla Lega Dilettanti, di cui è numero uno, di fare lo stesso. Secondo La Gazzetta dello Sport sebbene nel prossimo mese di campagna elettorale potrà succedere di tutto non usciranno altri nomi, neppure da Assocalciatori e Assoallenatori (che solitamente votano compatti) che idealmente vorrebbero proporre un ex calciatore ma non di fronte a due figure così importanti e verso le quali c'è un'adesione compatta della Lega Calcio e della LND. Il rischio di spezzettare troppo il voto, poi, aprirebbe le porte al commissariamento, voluto dal Governo ma che ovviamente le componenti del calcio preferirebbero evitare. Figure come Albertini, Maldini, Del Piero e Baggio, casomai, potrebbero rientrare in un secondo momento se il nuovo presidente decidesse di affidarsi anche a loro.