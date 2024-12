Napoli, Valli: "Pullen e Zubcic ci hanno dato spinta emotiva"

Così coach Giorgio Valli dopo la prima vittoria stagionale di Napoli: "È chiaro che dobbiamo lasciar perdere la parte tecnica, perché la parte emotiva era clamorosamente più importante. Quando ti trovi 0-11 e giochi in casa un derby importante come quello di stasera con Scafati è un pugno nello stomaco. Pullen e Zubcic sono arrivati tra mercoledì e giovedì e c'era bisogno di rimettere insieme il gruppo in pochissimo tempo. Devo dire che sono stati molto bravi a capire le esigenze della squadra e soprattutto la scelta di prenderli è stata quella di avere due ragazzi pronti, che sapevano dove andavano a parare. Ci hanno dato, aldilà dei punti e dei rimbalzi, quella spinta emotiva che ci ha permesso di vincere una partita ovviamente equilibrata. Abbiamo tanti elementi da recuperare, Newman ha avuto un problema muscolare, Green è al 30% di quello che sappiamo, Jacob viene da un'altra squadra e Zubcic ha giocato in un campionato con intensità relativa. Dobbiamo sfruttare la settimana per recuperare l'intensità difensiva e offensiva, sabato sera Varese ci aspetta con archi e frecce e dobbiamo essere pronti. Questa vittoria ci dà tanta fiducia. Voglio ringraziare la società in toto, oltre lo staff tecnico e quello dirigenziale. Il merito di questa vittoria è di tutti noi, più dei giocatori che sono scesi in campo. Un pensiero anche per Crovetti con cui ho lavorato per diversi anni ed era qui a salutarmi nella partita contro Reggio Emilia".